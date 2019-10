Lazio, Inzaghi cerca la svolta in Europa: la serie dei ko è troppo lunga

Lazio - Rennes è la prima all'Olimpico per i biancocelesti in Europa League, ma assume già un valore importante. La sconfitta della squadra di Inzaghi a Cluj obbliga a un risultato positivo, che in Europa League manca da tanto tempo. L'ultima vittoria è datata 8 novembre 2018, in casa contro l'Olimpique Marsiglia, quando arrivò anche la qualificazione matematica ai sedicesimi con due giornate di anticipo. Da quel giorno soltanto sconfitte, le prime due inutili contro Apollon (a Cipro) ed Eintracht Francoforte visto che la Lazio non aveva più obiettivi da raggiungere (per il primo posto avrebbe dovuto battere i tedeschi con più di 3 gol di scarto). Altre due ko nei sedicesimi con il Siviglia, quando la squadra venne falcidiata dagli infortuni a catena, fino alla partita in Romania di due settimane fa.

NUMERI PREOCCUPANTI - Le 5 sconfitte consecutive non sono l'unico dato preoccupante. Se si allarga l'analisi alle ultime 10 partite, i ko salgono a 7 ai quali vanno aggiunte 3 vittorie. La prima debacle fu a Salisburgo, in una notte di follia che costò alla Lazio la semifinale di Europa League, l'altra nella partita di un anno fa a Francoforte. Le 7 sconfitte sono tutte diverse tra loro, arrivate in momenti distinti e per vari motivi, ma compongono un dato che deve far riflettere. Inzaghi quindi contro il Rennes cerca la svolta, per fare un passo verso i sedicesimi e cominciare a cambiare la tendenza europea.

