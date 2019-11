Lazio, Inzaghi: "Credo di più nella qualificazione, ma quanto amaro in bocca!"

Simone Inzaghi, al termine del successo contro il Cluj ottenuto all'Olimpico, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha analizzato la gara: "Abbiamo quest’ultima partita, il Celtic è riuscito a vincere all’Olimpico, sicuramente con un pizzico di fortuna, magari farà una buona gara anche in Romania, Noi faremo il nostro contro il Rennes. I ragazzi sono stati bravi ad approcciarla, nel primo tempo dovevamo fare un gol in più. Nel secondo tempo hanno inserito attaccanti, è una squadra fisica, abbiamo sofferto un po’. Ci credo un po’ di più e cresce ancora di più l’amaro in bocca. Non avremmo meritato di giocarci tutto nell’ultima giornata. Questo ci aiuta a crescere, i ragazzi a stasera hanno interpretato la sfida nel migliore dei modi, non era semplice. Vedremo cosa succederà. Ho dei giocatori di qualità, si sacrificano. Abbiamo trovato un giusto equilibrio, la squadra ha ancora ampi margini di crescita. Ulteriore step? Dobbiamo cercare di fare più gol per quello che creiamo, possiamo fare ancora di più. Oltre a Immobile e Correa, ho mezze ali con gol nelle gambe e Caicedo che risponde sempre presente. Devo cercare di coinvolgere di più i quindi, non dobbiamo arrivare negli ultimi minuti con la partita ancora aperta. Sia domenica che stasera non meritavamo di arrivare al 90’ con un solo gol di vantaggio".

Al termine della sfida fra Lazio e Cluj il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Dovremo giocarcela fino alla fine, andremo in Francia e loro avranno il Celtic in casa. Gli scozzesi hanno dato tutto fino all’ultimo con noi e penso che andrà così. Noi ci giocheremo la nostra qualificazione in Francia e loro in Romania. Ho rammarico per tutte e tre le partite, con il Celtic andata e ritorno abbiamo fatto meglio che in Romania, anche se contro il Cluj avevamo fatto un buon primo tempo, io comunque credo fino alla fine alla qualificazione. Per un allenatore cambiare 7 o 8 uomini rispetto alle sfide in campionato e vedere una squadra in campo con questa personalità è una cosa bella, però nella prima frazione potevamo capitalizzare di più. Udinese? Troveremo un’ottima squadra che domenica contro la Sampdoria aveva fatto bene poi a causa dell'uomo in meno gli si è complicata la vita, è una squadra fisica con qualità e noi da domani lavoreremo per preparare la partita contro i bianconeri al meglio”.

Infine, l'allenatore della Lazio ha commentato il match anche ai microfoni di Digi Sport, emittente romena: "A questo punto dovremmo avere più punti, ma questo è il calcio. Vediamo cosa accadrà nell'ultima fase. Il Cluj avrà una partita molto difficile con il Celtic. Oggi abbiamo preso tre punti, tutto può succedere nell'ultima partita".

