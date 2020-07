Lazio, Inzaghi eguaglia il record del 2018: la statistica

SS LAZIO STATISTICHE - La Lazio post Covid-19 viaggia a un ritmo nettamente più basso. Impensabile volare come fatto fino a febbraio, ma forse le attese erano ben più alte di quanto visto in campo. I biancocelesti hanno messo insieme sei punti frutto di quattro sconfitte e due vittorie. Per Simone Inzaghi si tratta di un record negativo che aveva già fatto registrare tra gennaio e marzo del 2018. Allora le aquile misero insieme lo stesso numero di successi e ko, battendo Verona e Sassuolo e perdendo con Milan, Genoa, Napoli e Juventus. Come sottolinea Lazio Page, nell'ultimo decennio era successo anche ai predecessori del mister piacentino di inanellare sei fare con massimo sei punti conquistati. Ecco l'elenco completo: Pioli nel 2015 (1 pari e 5 sconfitte), Petkovic nel 2013 (1 vittoria, 1 p, 4 s), Reja nel 2012 (1 vittoria, 1 p, 4 s) e nel 2011 (2p e 4 s) e a Ballardini nel 2010 (1 vittoria, 1 p, 4 s)