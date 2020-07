Lazio, Inzaghi: "Non vogliamo e non meritiamo di arrivare quarti"

Nel post partita di Lazio-Verona, Simone Inzaghi ha commentato l’importante vittoria dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport: “Oggi si è vista la Lazio che conoscevamo prima, con buoni cambi in panchina e una rosa adeguata per fare le partita. Sappiamo come è complicata la Serie A. abbiamo avuto un po’ di problemi con gli infortuni nelle scorse giornate”.

LUIS ALBERTO E IMMOBILE - “Sono talmente legati che credono abbiano un patto in campo-. Sinceramente non so cosa sia successo sul rigore. Hanno entrambi obiettivi da portare avanti. Era importante vincere stasera perchè non vogliamo arrivare quarti, non lo meritiamo. Ciro e Luis stanno lottando per i gol e gli assist ma senza gli altri compagni nulla sarebbe stato possibile”.

PERCORSO – “Quest’anno abbiamo fatto una grande stagione tra Supercoppa e ritorno in Champions, sono due cose che rimarranno impresse. Dispiace per i tifosi che sono stati uno strumento di traino per noi. Speriamo di averli allo stadio quando riprenderemo con la nuova stagione”.

PREPARAZIONE – “Giocheremo l’ultima partita il 2 agosto. Poi ci ritroveremo il 19 a Roma qualche giorno prima di partire per Auronzo. Alcuni nazionali andranno via a inizio settembre e ci sarà poco tempo per lavorare. Leiva e Lulic sono giocatori importantissimi e che speravo di avere subito dopo la ripresa. Spero siano a disposizione per la nuova stagione”.

ll tecnico biancoceleste è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario difficile. L’abbiamo preparata in due giorni, ne abbiamo fatte tante ravvicinate. Abbiamo fatto un primo tempo ad alti ritmi nonostante il caldo però siamo contenti della vittoria perché volevamo stare attaccati con l’Atalanta e l’Inter per giocarci questo finale nel migliore dei modi. Penso che sappiamo quanto sia difficile giocare partite così ravvicinate. Però stanno tornando giocatori importanti, vedi Marusic che ci è mancato molto. Può alternarsi con Lazzari, ci dà fisicità. Poi c’è anche Correa, sono recuperi che ci aiutano molto. Immobile? Gli dico che mancano ancora due gare e deve fare ancora qualche gol per noi e per i tifosi. Ho un rapporto con lui che va oltre il calcio e che si è instaurato nel tempo. Negli spogliatoi ha ringraziato i suoi compagni, perché lui ha fatto tanti record anche grazie a loro. Spesso Correa, Caicedo, Luis Alberto rinunciano a qualche gol per farli fare a lui perché sanno quanto ci tiene. Djavan Anderson? È un ragazzo che si è fatto trovare pronto, si allena sempre al massimo. Mi ha dimostrato di essere un ragazzo serio e si è meritato di giocare con la Juventus e anche oggi con il Verona. Parolo? Posso solo ringraziarlo. Lui sa la stima che ho in lui. Ha giocato di meno rispetto agli altri anni perché gli altri erano difficile da togliere, però va soltanto ringraziato per quello che sta facendo. Ha giocato 9/10 partite di fila una meglio dell’altra. Brescia? Vogliamo fare un’altra vittoria, andare a 78 e muovere la classifica. Dovremo affrontarla nel migliore dei modi perché quando non lo facciamo soffriamo".