Lazio, Inzaghi preoccupato per il mercato ma Lotito lo rassicura: "Ti accontento"

Il mercato della Lazio stenta a decollare: varie piste aperte, trattative lente ed al momento solo un acquisto ufficializzato. Nonostante sia solo l'inizio della finestra estiva di mercato, un solo innesto non può bastare per il momento dato che la squadra stia già preparando la prossima stagione ad Auronzo.

PREOCCUPAZIONI E RASSICURAZIONI - La preoccupazione di mister Inzaghi è così palese che ieri, a tavola, anche il presidente Lotito se n'è accorto. Pare infatti che il patron abbia chiesto al tecnico: "Simone, che è quella faccia?". Simpaticamente, ma non troppo, Simoncino ha risposto: "Se mi fai il mercato, la cambio". Allora il numero uno non ha potuto far altro che rispondere: "Stai tranquillo che t’accontento". Vedremo allora se Lotito farà tornare il sorriso ad Inzaghi con nuovi innesti.

