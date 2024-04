Lazio, Isaksen a LSC: "Risultato pesante, a Roma servirà la gara perfetta". E sul derby...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al ritorno servirà la partita perfetta alla Lazio per provare a ribaltare il 2-0 maturato questa sera all'Allianz Stadium per mano della Juventus che si è imposta nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia con le reti di Chiesa e Vlahovic. Una sconfitta amara che al termine della sfida Isaksen ha così commentato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Difficile entrare a freddo a gara in corso. Abbiamo giocato un buon primo tempo ma dovevamo essere più forti sorapputtuo nelle ripartenze. Il risultato è pesante, al ritorno servirà una prestazione perfetta".

DERBY - "Sarà una gara molto complicata ma la Lazio ha bisogno dei tre punti e quindi faremo di tutto per portare a casa la vittoria. In Italia sto bene, sto imparando molto, con il cambio di allenatore cercherò di lavorare ancor più sodo per imparare il più possibile".