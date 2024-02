Lazio, Jacobelli: "Sarri si deve adeguare. La squadra ha bisogno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È terminato il mercato di gennaio e la Lazio è l'unica squadra a non aver fatto acquisti. A questo proposito, Xavier Jacobelli ai microfoni di TMW Radio ha dato un suo pensiero sulla sessione invernale e sulla situazione dei biancocelesti. Queste le sue parole: “Credo che il tifoso laziale si vorrebbe abituare a un’altra tendenza. Questa squadra ha cercato un esterno d’attacco in più, anche se secondo me avrebbe bisogno soprattutto di un rinforzo in difesa ed eventualmente anche di un centravanti in più viste le difficoltà di Immobile. In tanti hanno detto no alle proposte degli ultimi giorni, penso che a questo punto Sarri dovrà per forza di cosa adeguarsi alle scelte della società".