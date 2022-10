Lazio, Jacobelli: "Sarri uno dei migliori in circolazione. Le prossime partite..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, in onda su New Sound Level, è intervenuto il noto giornalista Xavier Jacobelli per commentare il momento della Lazio e la prossima sfida di campionato contro l'Udinese. Queste le sue parole.

MILINKOVIC - "Mi sarei stupito se l'agente di Milinkovic avesse affermato cose diverse da quelle che ha detto oggi. Fa parte del gioco della parti, ognuno interpreta la sua posizione, ma secondo me oggi è un discorso che deve e sarà rinviato a un altro momento, quando ci si siederà su un tavolo e si deciderà cosa fare".

LAZIO - STURM GRAZ - "Stasera mi aspetto che la Lazio confermi quanto di splendido ha fatto vedere fino a ora, compresa la partita contro la Fiorentina. E' vero che l'andatura che in campionato è diversa, rispetto all'Europa League ma è altrettanto vero che la Lazio ha le possibilità di proseguire il percorso in campo europeo. Il girone è molto equilibrato, forse tra quelli più equilibrati di tutti, ma alla portata dei biancocelesti. L'Europa League è cresciuta in maniera importante e nella seconda fase diverrà un trofeo ancora più prestigioso, al quale partecipando ogni squadra aumenterà notevolmente la sua esperienza internazionale. Alcuni club italiani l'hanno snobbata, peccando di provincialismo e pensando che non fosse utile, invece consente di confrontarsi con altre realtà europee in ogni ambito. Partecipare a un torneo internazionale dovrebbe essere un incentivo, aldilà del fattore economico, dovrebbe essere un discorso di competività livello europeo". La Lazio ha una grande opportunità con un girone così equilibrato".

LAZIO - UDINESE - "La Lazio ha un impianto di gioco di squadra da vertice, cosa che nessuno ha, grazie al suo allenatore. E' incredibile come Sarri sia stato esonerato alla Juventus. Ora sta dimostrando, ancora una volta, di essere uno dei migliori tecnici in circolazione. Tutto questo arricchisce la qualità della sfida contro l'Udinese, anche dal punto di visto tecnico. I friulani è in grande forma, la partita contro l'Atalanta è stata tecnicamente fantastica, molto europea. Lazio - Udinese sarà una partita di vertice e un confronto tra due squadre che giocano bene a calcio. L'Udinese è una squadra molto fisica, ma con grandi individualità, soprattutto facendo riferimento a Deulofeu e a Beto. Sarà una bellissima partita".