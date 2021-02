Lazio, Jessica Immobile e gli auguri a Ciro: "Sei il nostro pilastro" - FOTO

Oggi è più che mai il giorno di Immobile che festeggia 31 anni. Tanti gli auguri e i messaggi di affetto che sono arrivati al bomber della Lazio e, ovviamente, non poteva mancare la dedica di sua moglie Jessica, che su Instagram ha scritto: "Mio grande amore, mia dolce metà, il pilastro della nostra famiglia...la spalla su cui piangere, ridere, sfogarsi, sognare... Tu, che mi hai donato la vita. Tu che sei sempre presente. Tu che metti sempre al primo posto me e i bimbi...Tu che sei un inguaribile ottimista...Tu che sei forza, coraggio e determinazione...Buon compleanno amore mio.... ti meriti tutto ciò che c'è di bello in questo mondo! Ti amo".

Coraggio, umiltà e la Lazio come scelta di vita. Auguri Immobile, campione d'altri tempi!

