Lazio, Jessica Immobile: “L’allenamento migliore? Correre dietro a Mattia”

Un corpo mozzafiato ma la miglior palestra è "Correre dietro al piccolo Mattia", parola di Jessica Immobile che ha rilasciato un'intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in cui ha toccato vari temi: dal fitness, alla dieta passando per i post gravidanza che non sono stati facili così come non lo sono per ogni donna. Questo è il primo messaggio che la bella Jessica ha voluto lanciare: "Voglio dirlo alle ragazze soprattutto, anche se sembra retorica. Dopo il parto nessuna di noi esce con la pancia piatta. Nessuna si sente in forma, anzi ci sentiamo sfatte per mesi. Ecco godetevelo. Perché in quel momento l'unica cosa a cui dovete pensare è la vostra creatura, appena nata e per la quale voi siete bellissime così. Rimettersi in forma, se di forma vogliamo parlare, deve essere un impegno ma anche un piacere. Non dovete farlo in una settimana. Metteteci un mese, un anno, ma fatelo senza rinunciare alla cose che vi fanno stare bene. Non ossessionatevi".

Poi una menzione speciale alla famiglia: Michela e Giorgia sono già delle sportive e il piccolo Mattia "calcia tutto quello che trova e grida "Gol!", insomma da qualcuno avrà anche preso con un papà così...