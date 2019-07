Lazio, Jorge Silva sul fratello Fabio del Porto: "Farà una grande stagione"

Nel ritiro della Lazio ad Auronzo tra i difensori a disposizione di Inzaghi c'era anche il giovane Jorge Silva. Una famiglia di calciatori quella del portoghese, considerando che il fratello diciassettenne (tra anni in meno del biancoceleste), l'attaccante Fabio Silva, ha svolto tutta la preparazione con la prima squadra del Porto. A Sport TV Jorge Silva ha parlato di questo aspetto e del rapporto con Fabio: "Cerco di fare quello che deve fare un fratello. Sfortunatamente da un lato, e fortunatamente dall'altro, non posso vivere vicino a lui, ma abbiamo un ottimo rapporto e parliamo quasi ogni giorno di come è andato l'allenamento e di tutto il resto".

PROSPETTIVE - "Ho seguito tutte le partite della pre-season ed è un vero orgoglio per me vedere quello che sta facendo mio fratello, alla sua età, nella prima squadra del Porto. Ha sempre avuto molta fiducia nelle sue capacità, questo è il motivo per cui è arrivato a un livello così alto alla sua età. Farà una grande stagione. Quello che gli diciamo io e mio padre è che ogni giorno deve lavorare, solo così tutto andrà per il meglio".

LAZIO, UFFICIALE L'ACQUISTO DI CIPRIANO DAL SANTOS

LAZIO, POSSIBILE ANTICIPO AL SABATO PER IL DERBY

TORNA ALLA HOME PAGE