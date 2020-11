Lazio - Juve, Ravanelli: "Sfida aperta a tutto. I dettagli faranno la differenza"

Anche se le prime pagine dei giornali sono occupate dalle vicende extra campo, domani c'è Lazio - Juventus e l'attenzione andrebbe focalizzata sul big-match della settima giornata. Ci prova Fabrizio Ravanelli a farlo, il doppio ex della sfida che ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' dice: "Inzaghi conosce benissimo la squadra e ha tutte le possibilità per poter fare esprimere il suo gruppo al massimo. Lui è avvantaggiato sotto questo punto di vista e secondo me anche quest'anno sarà un grande campionato. La Lazio, al di là delle defezioni, è una squadra formata per andare in Champions e può mettere in difficoltà chiunque".

AKPA AKPO E PEREIRA: "Sono giocatori di grande qualità che faranno bene. Riusciranno ad imporsi in un campionato difficile come quello italiano e potranno dare tante soddisfazioni".

CORSA CHAMPIONS: "La Lazio non aveva bisogno di rafforzarsi secondo me, è uno squadrone, ha in rosa giocatori formidabili. Se non andasse in Champions League non dico che si tratti di fallimento ma. Deve centrare assolutamente le prime quattro posizioni".

LAZIO - JUVE: "Chi la deciderà? Difficile dirlo. È una partita aperta a qualsiasi risultato, non posso dire chi vincerà. Sarà qualche dettaglio a deciderla".