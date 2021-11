Lazio - Juventus, Birindelli: "Entrambe le squadre devo vincere. Sarri? Si inizia a vedere..."

Alessandro Birindelli ha parlato di Lazio - Juventus nel consueto match program, condiviso sul sito ufficiale biancoceleste. Di seguito il suo pensiero sulla partita: "Entrambe le squadre avranno la necessità di vincere, proseguendo il cammino intrapreso prima della sosta. La Juventus dovrà recuperare punti per sperare di rimanere agganciata alle prime, mentre la Lazio ha iniziato un nuovo percorso con prestazioni altalenanti nelle quali, comunque, ha provato ad imporre il gioco richiesto da Sarri. Si inizia ad intravedere la mano del tecnico toscano in alcune situazioni, ma adesso serve ottenere punti per mantenere la scia delle altre”.

IMPEGNO EUROPEO - “L’impegno europeo non potrà incidere all’interno di un match così importante. Ormai gli allenatori sono abituati a ragionare di partita in partita senza guardare troppo in avanti. Nel calcio attuale si è concentrati solamente sul prossimo impegno”.

LAZIO JUVE DEL PASSATO - “Erano sfide di alto livello. La Lazio di quel periodo aveva ogni anno una rosa importante, lottava sempre fino alla fine per lo Scudetto. L’aneddoto più brutto, per noi juventini, è quello di Perugia legato al 14 maggio 2000 quando la Lazio vinse il campionato. Fu una giornata particolare, ricordo la sofferenza mentre aspettavamo di riprendere la partita. Per quanto mi riguarda, è una storia brutta da ricordare ma fa parte dello sport: a volte si vince, altre volte si perde e bisogna anche saper dare meriti agli avversari. La Lazio, per ciò che aveva messo in mostra in quegli anni, meritava di conquistare qualche trofeo”.

Lazio, Muriqi fa gli auguri alla figlia: "Amore mio, ti vogliamo tanto bene" - FT

Lazio, Vieri amarcord su Instagram: "Che bella maglia" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE