Lazio - Juventus, Brambati: "Deluso da entrambe, ma di più dai bianconeri"

Lazio - Juventus è sicuramente la sfida di Sarri e Allegri. Prima stretti avversari per il titolo, poi staffettisti sulla panchina bianconera. Entrambi toscani, ma con un'idea di calcio totalmente diversa. Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio dicendo la sua sull'allenatore laziale: "Non si sa come certi allenatori abbiano sempre delle etichette. Sarri credo che abbia ricevuto nella sua straordinaria carriera una bella lezione alla Juventus. Lui lì non ha messo in pratica quello che pensava di poter mettere in pratica, perché aveva giocatori già affermati. E qualche difficoltà l'ha avuta anche al Chelsea, ma nonostante questo ha vinto una Coppa in Inghilterra e lo Scudetto a Torino. Non so se la situazione di Napoli sia irripetibile, ma è la fotografia del top di Sarri. Deve trovare giocatori adatti e disposti a mettersi a disposizione, a credere a certe idee".

CERTEZZE E DELUSIONI - "E' una partita che all'inizio, quando ancora c'era Ronaldo, mi aspettavo da entrambi una classifica diversa. Mi stuzzicava l'idea di Sarri alla Lazio, con giocatori di qualità, sia a centrocampo che davanti. Mi hanno deluso entrambe, forse di più la Juve perché la Lazio nelle partite importanti ha risposto presente. La Juventus invece mi ha deluso a 360 gradi. Certo, ha passato già il turno in Champions e quindi non saprei neanche che voto dare finora, ma in campionato mi aspettavo qualcosa di più. Con Empoli e Sassuolo mi aspettavo dei punti in più, almeno con loro".