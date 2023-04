Lazio - Juventus, Briga esulta "troppo": "Non ho più un filo di voce"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Euforia alle stelle in casa Lazio per l'importante successo dei biancocelesti sulla Juventus. Un'altra gara condotta in modo magistrale dalla squadra di Sarri che si è imposta grazie alle reti di Milinkovic e Zaccagni che hanno annullato quella di Rabiot del momentaneo pareggio. Felicità assoluta anche per il cantante biancoceleste Briga che su Twitter ha così scritto a fine gara: "Non c’ho più un filo di voce".