Lazio - Juventus, Casiraghi: "Occasione per i biancocelesti. Immobile..."

Lazio - Juventus è stata per anni la partita di Gigi Casiraghi. Non poteva mancare una sua opinione sulla sfida di sabato prossimo che vale per l'alta classifica. Queste le parole rilasciate a Radio Radio in occasione del Gran Galà del Calcio: "Lazio - Juventus non sarà una partita decisiva visto che siamo nella prima parte della stagione, però arriva in un momento particolare. La Lazio è in grandissima forma, la Juventus un pochino meno, quindi è un'occasione per i biancocelesti. Se dovessero vincere diventerebbero seri candidati per arrivare tra le prime quattro. I bianconeri hanno avuto qualche problemino di risultati e in parte anche di gioco, ma rimangono una squadra di grandissimo valore. Sarà una partita molto interessante. Immobile fa sempre gol, per la Lazio è un pezzo importante. Ormai è antrato nella storia e se lo merita perché sta facendo benissimo".

