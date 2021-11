Lazio - Juventus, continua la preparazione dei bianconeri: nazionali tornati in gruppo

Se da una parte Sarri perde pezzi, dall'altra Allegri li riacquista. La Lazio è preoccupata per le varie defezioni in vista della partita con i bianconeri, ultima quella di Pedro che in allenamento ha subito una botta alla caviglia. A Torino invece si sorride: il gruppo di italiani (Bonucci, Locatelli e Chiesa) e Szczesny si sono rivisti alla Continassa dopo gli impegni internazionali e nel pomeriggio hanno svolto l'allenamento con il resto della squadra.