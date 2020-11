Lazio - Juventus, le probabili formazioni: Inzaghi aspetta l'esito dei tamponi

Dopo gli impegni europei torna la Serie A per Lazio e Juventus che domenica alle 12:30 si sfideranno all'Olimpico. Simone Inzaghi spera di riabbracciare alcuni indisponibili per la trasferta di San Pietroburgo, su tutti Leiva, Strakosha, Immobile e Luis Alberto che tornerebbero subito tra i titolari. Si attendono i risultati dei tamponi svolti stamattina, nelle prossime ore si avranno più certezze sulla loro eventuale presenza. La Juve perde Ramsey per infortunio e conta di recuperare De Ligt almeno per la panchina. Queste le probabili scelte dei due allenatori.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Correa.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, Demiral, Cuadrado; McKennie, Rabiot, Bentancur, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.