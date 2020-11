Lazio - Juventus, i convocati di Pirlo: quattro calciatori rimangono fuori

A meno di ventiquattro ore dalla sfida tra Lazio e Juventus, sui canali ufficiali del club bianconero è stato pubblicato l'elenco dei calciatori convocati da Andrea Pirlo. Confermate le assenze di Chiellini, Ramsey, Alex Sandro e de Ligt. Di seguito, la lista completa: "Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta; Centrocampisti: Arthur, Mckennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski; Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala".

