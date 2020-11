Lazio - Juventus, Luis Alberto: "Non vedo l'ora di tornare a giocare con i compagni" - FT

Dopo lo stop, Luis Alberto è pronto per tornare in campo insieme ai compagni. L'annuncio del tampone negativo al Covid-19 l'ha dato lui stesso sui social, aggiungendo, in diretta su Twitch, di poter dare il proprio contributo alla squadra già in occasione del big match di domani all'Olimpico. In questi minuti il 'Mago' è tornato a parlare dal proprio profilo Instagram. Pubblicata un'immagine che lo ritrae sul rettangolo di gioco, ha scritto: "Non vedo l'ora di tornare a giocare con i miei compagni".

