Lazio - Juventus, Mimun: "Zaccagni inesistente, Muriqi no comment..."

Una sconfitta amara quella maturata all'Olimpico dalla Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, senza Immobile, hanno perso la sfida contro la Juventus che grazie a due rigori trasformati da Bonucci ha portato a casa i tre punti. Questo il commento del direttore del Tg5 e tifoso laziale Clemente Mimun: "Senza Ciro si perde, Zaccagni inesistente, arbitraggio a senso unico, panchina zero, Muriqi no comment…perdere con questa Juve dispiace".