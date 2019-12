Lazio - Juventus, Paideia 'sleeve sponsor' sulla maglia del match - FT

Domani sera l’Olimpico di Roma sarà teatro del big match tra Lazio e Juventus. In occasione della partita, i giocatori della Lazio indosseranno una maglia realizzata appositamente per la gara, che verrà ‘impreziosita’ dallo sponsor Paideia. La nota clinica romana, che da oltre quindici anni gestisce il servizio sanitario all'interno dell'iimpianto romano e presso le undici infermerie dello stesso, scenderà letteralmente in campo insieme alla squadra. Ad annunciarlo è stata la clinica Paideia, con un comunicato, in cui viene spiegato che “in ogni partita casalinga della Lazio, Paideia schiera una ‘squadra’ di 60 professionisti tra medici, infermieri e soccorritori, e 11 unità mobili di soccorso, per garantire in campo e sugli spalti la massima sicurezza. Paideia è la prima struttura in Italia certificata ISO9001 per la gestione sanitaria di manifestazioni ed eventi”.

