Lazio - Juventus, Skriniar: "Speriamo non vincano i bianconeri..."

Questa sera avrà due tifoserie al suo fianco la Lazio di Inzaghi: quella biancoceleste e anche quella interista. I nerazzurri, dopo il pareggio a reti bianche contro la Roma, sperano in un risultato positivo all'Olimpico per poter mantenere il primo posto conquistato grazie a una rincorsa durata tante settimane. Un desiderio che, ai microfoni di Sportmediaset, il difensore Milan Skriniar non ha di certo nascosto: "Sarebbe bello se la Juventus non vincesse, ma noi pensiamo a noi stessi e andiamo partita dopo partita. Il campionato è ancora lungo, mancano tante partite, vediamo alla fine cosa succede”.

LAZIO - JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO - JUVENTUS, ALL'OLIMPICO C'E' IL PIENONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE