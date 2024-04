Lazio, Kamenovic (ancora) croce e delizia in Svizzera: prima fa subire gol, poi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a faticare Dimitrije Kamenovic. Il terzino che a gennaio ha lasciato la Lazio per trasferirsi in prestito all'Yverdon Sports, nonostante abbia trovato la continuità di minutaggio, non riesce a offrire garanzie sul proprio rendimento. Nell'ultima partita, vinta per 3-2 contro il Grasshopper è nuovamente protagonista sia in positivo che in negativo. Suo, infatti, è l'errore che permette alla squadra di Zurigo di trovare il gol del pareggio in inferiorità numerica, ma suo è anche l'assist - il secondo stagionale - che soli 6' dopo consente ai padroni di casa di riportarsi in vantaggio. Insomma, prima disfa e poi si fa perdonare, strappando una sufficienza in pagella che, comunque, è al di sotto delle aspettative nutrite sul classe 2000 dai tifosi biancoverdi.