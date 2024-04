Lazio, Klopp cita Immobile: "È diverso da Scamacca. Può giocare in Nazionale..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giorno di vigilia di Atalanta - Liverpool. Dopo lo 0-3 di Anfield, i Reds dovranno rimontare il risultato per passare il turno e puntare alla vittoria finale. Ai microfoni di SkySport è intervenuto il tecnico tedesco Jurgen Klopp che, oltre a esprimersi sulla partita, ha anche detto la sua su Gianluca Scamacca. All'interno del discorso ha citato Ciro Immobile, attaccante della Lazio che punta alla convocazione in Nazionale per i prossimi Europei con il centravanti nerazzurro. Queste le sue parole: "Scamacca in Nazionale? È un ottimo giocatore, contro di noi ha fatto un'ottima partita. È bravissimo in quello che fa, anche se forse deve concentrarsi di più sulla porta e sul fare gol. Ha tante qualità, è completo e credo possa fare bene in Nazionale. Poi c'è Ciro Immobile che è un profilo diverso, ma che può giocare insieme a Scamacca. Sono due attaccanti complementari e difficili da marcare. Possono essere una bella coppia con l'Italia".