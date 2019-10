Lazio, l'agente di Szoboszlai conferma: "In estate sondato da tanti club"

Il suo nome è stato accostato alla Lazio nell'ultima finestra di calciomercato. In molti avevano individuato Szobozslai come possibile sostituto di Milinkovic in caso di partenza del serbo. Invece Sergej è rimasto a Roma e Dominik a Salisburgo. Ancora presto per parlare di futuro, come confermato dal suo agente Matyas Esterhazy: "È veramente difficile predire il futuro di un calciatore. Negli ultimi due anni ci siamo soltanto concentrati sul lavorare duramente, con l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno". Queste le parole del procuratore intervistato da Radio Punto Nuovo. In questi giorni anche il Napoli sembra aver sondato il terreno per il talento ungherese: "Durante l’estate ci sono stati molti rumors di mercato, riguardanti molti club inglesi, tedeschi e anche italiani, ma alla fine, come ho sempre detto, Dominik è un calciatore del Salisburgo che, in questo momento, è il nostro focus principale. Il nostro progetto sportivo è molto chiaro, guardiamo al suo futuro a lungo termine, concentrandoci molto sullo sviluppo e sulla crescita del calciatore. Non badiamo alle voci di mercato e a quello che la stampa scrive in giro per l’Europa, non avrebbe senso per noi. Dominik concentrato soltanto sul suo gioco, poi sarà il tempo a dire cosa accadrà".