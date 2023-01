Lazio, l’ex Cissé ritorna sui suoi passi: “Vorrei una possibilità per…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Decidere di lasciare il calcio giocato non è mai facile, un momento che ogni calciatore spera di vivere il più tardi possibile. Farsi da parte e lasciare il posto a qualcun altro è un concetto che non va molto a genio a Djibril Cissé. L’ex attaccante, che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia della Lazio, ha appeso gli scarpini al chiodo circa due anni fa ma, probabilmente non convintissimo della sua scelta, ha deciso ora di ritrattare la sua decisione. Come riporta Mundo Deportivo, il francese all’alba dei 41 anni è pronto a rimettersi in gioco. Sente di aver lasciato qualcosa in sospeso che merita di essere portato a termine. Cosa? Gli mancano quattro gol per raggiungere il traguardo delle cento reti in Ligue 1, ne ha segnati solo 96. Recentemente ha dichiarato: “Non mi piace essere a quattro gol da 100 in Ligue 1. Se una squadra mi offre la possibilità di giocare, lo farei gratis”. Ora è pronto a tornare in campo.

