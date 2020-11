Lazio, l'ex De Silvestri ricorda sui social Gabriele Sandri - FOTO

Era solo un ragazzino appena maggiorenne, Lorenzo De Silvestri, quando l'11 novembre del 2007 Gabriele Sandri fu ucciso. Era solo un ragazzino, ma visse a pieno quei momenti strazianti. Lui, come Gabriele, ha la Lazio nel cuore e ha avuto la fortuna di poterla rappresentare in campo, mentre Gabbo la rappresentava sugli spalti. Il calciatore quel giorno doveva scendere in campo con la maglia della sua Lazio, ma non lo fece. Sandri doveva essere a San Siro quella sera per portare i biancocelesti alla vittoria, ma non fu possibile per colpa di un proiettile partito dalla pistola del poliziotto Spaccarotella. Lorenzo è ancora legato a Gabriele, come tutti i tifosi laziali, e per questo oggi, nel giorno dell'anniversario della sua morte, il difensore del Bologna gli ha dedicato un pensiero sui social.