Lazio | L'ex Luka Romero verso la gloriosa maglia del Boca Juniors

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Juan Román Riquelme, presidente del Boca Juniors, pensa al futuro e sta valutando attentamente i possibili eredi nel caso in cui Exequiel Zeballos decida di lasciare il club argentino. Secondo le indiscrezioni riportate da Boca Noticias, il nome scelto dall'ex fantasista per rafforzare l'attacco sarebbe quello di Luka Romero, talento con un passato in biancoceleste e attualmente protagonista con i messicani del Cruz Azul.

Romero, che alla Lazio ha avuto modo di mostrare le sue doti a intermittenza, senza esplodere definitivamente, potrebbe trovare in Argentina l'occasione giusta per consacrarsi ad alti livelli dopo la chance gettata alle ortiche anche nel Milan. Tornare in Argentina e indossare una maglia prestigiosa come quella degli Xeneizes sarebbe infatti una chance notevole per il giovane classe 2004, che avrebbe così la possibilità di rilanciarsi in uno scenario internazionale di assoluto prestigio.

La dirigenza del Boca Juniors sta monitorando con attenzione la situazione dell'ex calciatore biancoceleste, valutandolo seriamente come profilo ideale per compensare l'eventuale partenza di Zeballos, attualmente tra i punti fermi del club ma corteggiato da diverse società estere, con un rendimento decisamente plafonato. L'interesse del presidente Riquelme per Romero dimostra quanto il talento argentino sia stimato nonostante un'esperienza europea non convincente.