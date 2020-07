Lazio, l'ex Mandelli: "Squadra e staff non hanno nulla da rimproverarsi"

L'ex attaccante della Lazio Paolo Mandelli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare la gara di ieri tra la squadra di Inzaghi e la Juventus: "C’è rammarico per la partita di ieri, ma ancor più per non essere riusciti a riprendere lo stesso cammino dopo il lockdown: la squadra si è ritrovata all’Allianz Stadium. I numeri di Ciro Immobile sono sempre importanti, è un giocatore che ieri è tornato al gol, peccato per quel palo colpito".

MERCATO - "Sul mercato, la Lazio sa bene cosa fare, sono diversi anni che Tare riesce a piazzare colpi di altissimo livello. La squadra di Inzaghi riesce ad arrivare al gol con marcatori diversi da Immobile, ad esempio Correa è un giocatore che ha dimostrato di essere elemento di valore importante: gli serve solo maggiore costanza".

STAFF - "La squadra e lo staff non hanno nulla da rimproverarsi: il calcio dopo la sosta causa pandemia era un’incognita. Quando si gioca ogni tre giorni per più settimane, alla lunga si paga: non c’è modo di recuperare”.

