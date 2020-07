Lazio, esordio per Raul Moro: è quindicesimo in una speciale classifica

Giovani talenti crescono. Ieri per Raul Moro è stata una giornata memorabile, anche se il risultato non ha sorriso alla Lazio. Con la Juventus è arrivato l'esordio in precoce età: 17 anni, 7 mesi e 15 giorni. Inzaghi ha così regalato una serata speciale al giocatore che, come riporta Lazio Page, è il più giovane fatto esordire dal mister piacentino. Non solo, si piazza quindicesimo nella storia della Lazio. Questa la classifica completa:

De Silvestri

Di Chiara

Di Vaio

Manetti

Mattioli

Di Loreto

Perrone

Capponi

Ciampi

Dell’Anno

D’Amico

Delgado

Crecco

Minala

Raul Moro

