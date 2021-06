Lazio, l'ex Mauri torna a giocare: ecco dove e quando - FOTO

Ha vestito la maglia della Lazio ben 253 volte, siglando 42 reti e indossando a lungo la fascia da capitano, Stefano Mauri. L'ex centrocampista, ritiratosi nel 2017, tornerà a giocare in un campionato creato per ex giocatori che inizierà ad agosto in Florida. A dichiararlo è stato lo stesso Mauri, attraverso un post sul suo profilo Instagram: "Cari Amici, sono lieto di annunciare che, a partire da agosto 2021, prenderò parte alla prima Lega Calcio nata per i giocatori che hanno smesso di giocare da tempo, e che possono ancora dare molto al calcio. Il campionato di questa prima edizione si svolgerà in Florida, ma dal 2022 giocheremo in diversi paesi dell'area caraibica ".

