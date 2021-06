Lazio Paradutismo, tris di medaglie d'oro ai Campionati Italiani - FOTO

CAMPIONI CAMPIONI CAMPIONI Lazio tre volte Campione d’Italia con Tresoldi, Schleicher, Tresoldi Tris di medaglie d’oro per la LAZIO ai Campionati Italiani Assoluti di Paracadutismo Sportivo “Discipline Classiche” ad Arezzo lo scorso week end. Dopo l’oro nello Stile in Caduta Libera di Giuseppe Tresoldi lo scorso venerdì, ieri ad Arezzo l’Austriaca Bettina Schleicher neo Bianco celeste ha conquistato il titolo del Campione d’Italia di Precisione in atterraggio individuale nella categoria Femminile nell’ultimo round superando le ragazze dell’Esercito dopo otto round con un totale di 69 cm di errore.

Terza Medaglia d’oro arriva sempre da Giuseppe Tresoldi nella combinata (stile in caduta libera e precisione in atterraggio) nonostante un decimo posto nella gara individuale con 21 cm di errore. Grande soddisfazione per Alessandro Di Prisco coach di Bettina Schleicher emozionatissimo con le lacrime agli occhi quando ci ha comunica al telefono del titolo conquistato dalla sua atleta all’ultimo Round, a lui va il grande merito di aver portato per la prima volta una squadra della Lazio a un Campionato Italiano di precisione.

Classifica Precisione a Squadre Open Il Campionato di precisione a Squadra (5 atleti) viene vinto per il secondo anno consecutivo dalla Scuola Nazionale di Modena con 49 cm di errore , al secondo posto il Centro Sportivo Carabinieri con 54 cm di errore, al terzo posto il Centro Sportivo Esercito con 74 cm di errore, al quarto posto il Free Team con 83 cm di errore, Quinta la Real Lazio con 168 cm davanti alla seconda squadra dell’esercito con 311 cm di errore.

Classifica Precisione Individuale Maschile Nella classifica individuale vince Fabrizio Mangia dell’Esercito con 6 cm di errore, al secondo posto Paolo Filippini della Scuola Nazionale con 9 Cm di errore, al terzo posto Massimo Agnellini dell’Esercito con 12 cm di errore. I bianco celesti Giorgio Squadrone al nono posto con 20 cm di errore, Giuseppe Tresoldi al decimo posto con 21 cm di errore e Alessandro Di Prisco al ventesimo posto con 47 cm di errore.

Classifica Precisione Individuale Femminile Punti 1. Bettina Schleicher Real Lazio 69 2. Sonia Vitale C.S. Esercito 71 3. Silvia Magnani Pull Out Ravenna 71 Classifica Stile Maschile Punti 1. Giuseppe Tresoldi Real Lazio 38,32 2. Davide Girelli C.S. Carbinieri 38,98 3. Fabio Filippini C.S. Esercito 39,32 Classifica Combinata Maschile Punti 4. Giuseppe Tresoldi Real Lazio 7 5. Daniele Bianchi C.S. Carbinieri 8 6. Fabrizio Mangia C.S. Esercito 9.