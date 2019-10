Lazio, l'ex Mirra: "Celtic offensivo, Correa la nostra arma in più"

La Lazio a caccia di punti contro il Celtic. Ai microfoni di Lazio Style Channel, l'ex Mirra ha commentato: "In questo momento la Lazio sta dimostrando di avere le qualità necessarie per lottare per i vertici della classifica. Alla squadra di Simone Inzaghi serve più continuità per poter competere ad altissimi livelli. La formazione biancoceleste è stata in balia dell’Atalanta nella prima frazione di gioco ed, in questo senso, il primo tempo della gara di sabato deve servire come lezione alla compagine capitolina. Nello stesso incontro, ma nel corso della seconda frazione di gioco, la Lazio ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque: è necessario colmare la differenza di rendimento che c’è tra il primo ed il secondo tempo. Il Celtic è una formazione molto offensiva che gioca sempre con grande entusiasmo, soprattutto tra le mura di casa. La Lazio domani dovrà interpretare al meglio l’incontro ed approcciare nel miglior modo possibile alla sfida perché al Celtic Park risulterebbe difficile rimontare. Gli scozzesi sono molto offensivi, ma peccano di rapidità nel reparto offensivo: la Lazio vanta attaccanti veloci che amano giocare in profondità e nell’uno contro uno. Joaquin Correa potrebbe rappresentare un’arma importante per far male al Celtic".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI AMORUSO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE