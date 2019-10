FORMELLO - Lazio, Strakosha c'è. Vavro da centrale, Luis Alberto out

Turnover a metà per la Lazio. Inzaghi ha scelto l’undici che affronterà il Celtic nella terza giornata del girone: sciolti gli ultimi dubbi nella rifinitura che precede la partenza per la Scozia. Arrivano conferme sull’impiego di Vavro come centrale del terzetto, con Acerbi alla sua sinistra e Bastos a completare la linea difensiva. Davanti a loro il ritorno di Lucas Leiva tra i titolari, con Lazzari e Jony sugli esterni. Risposte importanti da Strakosha, impiegato per tutta la durata dell’allenamento, sia agli ordini di Grigioni che nella partitella finale. Si porta dietro un’infiammazione al gomito, ma stringerà i denti. Fuori causa invece Proto, il polso destro l’ha messo ko.

LUIS ALBERTO OUT - Lo spagnolo non ha preso parte alle prove tattiche della vigilia: al termine della sfida con l’Atalanta aveva riportato un affaticamento muscolare, il tecnico dovrebbe risparmiargli la trasferta di Glasgow. Ci sarà invece Milinkovic, impiegato accanto a Leiva e Parolo, preferito a Cataldi come mezzala. Davanti la coppia formata da Correa e Caicedo, con Immobile che dunque dovrebbe partire dalla panchina. Indisponibili anche Radu e Marusic (sconterà l’ultima giornata di squalifica in Europa League). Hanno preso all’allenamento anche André Anderson, Lukaku, e Jorge Silva, che però non fanno parte della lista per la competizione europea.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo. A disp. Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Cataldi, Berisha, Lulic, Immobile. All. Inzaghi.