Lazio, l'omaggio per Immobile: "Re Ciro, benvenuto nella storia". E Signori aggiunge... - VIDEO

Non si è conclusa nella maniera in cui ci si augurava, ma la sfida tra Lazio e Juventus è destinata ad esser ricordata. Non per il risultato o la prova dei giocatori in campo, bensì per l'omaggio che l'intero stadio ha regalato a Ciro Immobile, fresco di sorpasso a Piola nella classifica dei marcatori più prolifici della storia del club. Il bomber non ha trattenuto le lacrime: il momento è stato ripreso e condiviso sul profilo Instagram della Lazio. Eloquente la didascalia: "Re Ciro, benvenuto nella storia". Sotto, alcuni commenti d'eccezione: gli applausi di Fernando Couto e il messaggio di Beppe Signori. Da re a re, l'ex attaccante ha scritto: "Complimenti Ciro, è tutto meritato".

