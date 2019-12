Lazio, la bacheca si allarga. E la Coppa delle Fiere stavolta non basta...

La Lazio torna a casa con la Supercoppa Italiana, che va ad impreziosire una bacheca di sedici trofei totali. Negli ultimi anni, solamente i biancocelesti sono tornati vittoriosi nella Capitale, mentre i ‘cugini’ si sono dovuti accontentare di finali, poi perse, e secondi posti. Lazio Page, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un confronto tra i due club di Roma, relativo ai trofei vinti negli ultimi tre decenni: la Lazio, infatti, si è aggiudicata il titolo di più vincente della Capitale per il terzo decennio consecutivo, chiudendo l'ultimo con il risultato di 4-0. Se andiamo ad analizzare nei dettagli il paragone, le statistiche appaiono impietose per i giallorossi.

DETTAGLI - Nel corso degli anni ’90, la Roma ha vinto solamente una Coppa Italia, mentre la Lazio ha portato a casa ben quattro trofei, tra cui la Coppa delle Coppe nel 1999 e la Supercoppa europea nello stesso anno. La situazione appare un po’ più equilibrata se si prendono in considerazione gli anni 2000, con i biancocelesti che battono gli storici nemici 6-5. Infine, tra il 2000 ed il 2019, in casa Roma non è arrivato alcun trofeo. Opposta la situazione tra le mura di Formello, dove la bacheca si è allargata con l’arrivo di quattro trofei. Se a maggio, dopo la conquista della Coppa Italia, qualcuno aveva parlato di pareggio, a quota 15, contando la Coppa delle Fiere (trofeo non riconosciuto dalla Uefa), adesso non c'è pericolo. Le aquile sono salite a quota sedici, mentre i giallorossi sono fermi a 14. Un più due importante e che stavolta non accetta repliche.

