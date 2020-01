Lazio, la bella storia del piccolo Michele: in Tribuna d'Onore vicino ai suoi idoli

Una storia che tocca il cuore, una storia laziale, di quelle che ci piace raccontare. Michele ha 11 anni, è affetto da una rara malattia che combatte ogni giorno. Un piccolo grande guerriero con la passione per il calcio, ma soprattutto per la Lazio. Grazie all'aiuto di Make-A-Wish, Michele è riuscito a realizzare il suo sogno nel cassetto: quello di assistere a una partita di calcio della sua squadra del cuore, in Tribuna d'Onore. In occasione di Lazio - Lecce, con la collaborazione della società, di InfrontSports e di Relais Patrizi, un posto è stato riservato al piccolo tifoso biancoceleste, che emozionato ha raccontato la sua esperienza: "Vedere i miei calciatori preferiti a pochi metri da me è stato bellissimo. Poi ho avuto anche un'altra sorpresa, una maglietta da far autografare dopo la partita. Ero davvero felice, non potevo crederci", le sue parole. Una giornata che difficilmente Michele dimenticherà. Ora continuate a dirci che è solo un gioco...

