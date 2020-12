Lazio, la carica di Correa: "Pronti per la Champions League"

Poco meno di 24 ore e la Lazio scenderà in campo per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Una gara importante per i biancocelesti reduci dalla brutta sconfitta in campinato contro l'Udinese. Servirà una prestazione importante così come lo è stata all'andata quando la squadra di Inzaghi si è imposta all'Olimpico per 3-1. Il gruppo è pronto e carico così come testimonia il post Instagram di Correa: "Pronti per la Champions League".

