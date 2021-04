Lazio, la Champions gonfia il portafoglio: ecco quanto è stato ricavato dal club

La partecipazione alla Champions League di quest'anno, ha portato alla Lazio fama, esperienza e anche tanti soldi. Secondo le stime fatte da Calcioefinanza.it, il club capitolino è stato il secondo italiano per ricavi: i biancocelesti hanno incassato circa €45.6mln, superando Atalanta e Inter. Più di tutti ci ha guadagnato la Juventus che ha ricevuto per la partecipazione alla massima competizione europea €68.5mln.

L'ANALISI DEI RICAVI - A formare il montepremi biancoceleste, ci sarebbero varie voci. Dei €45.6mln, 12.2 sono arrivati dal ranking storico, 9.47 dai risultati sportivi (bonus risultati e bonus pareggi) e 9.5 dal passaggio agli ottavi. Da considerare anche i €14.5mln derivanti dalla qualificazione ai gironi, mentre il market pool non è stato calcolato perché la UEFA ha abbassato le cifre per il Covid-19. Queste cifre sono comunque importanti per una società non abituata a queste somme. Una seconda partecipazione alla massima competizione continentale aiterebbe la Lazio a entrare nei top club anche sotto il punto di vista finanziario.