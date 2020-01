Lazio, la classifica del fatturato 2010/19: la Roma ricava il doppio, eppure...

Ah, il fatturato. Un must del Sarri pre-Juventus. Unità di misura della grandezza di una società, spesso sinonimo di vittorie. Spesso, ma non sempre. Nel report di Calcio e Finanza, tra le big europee e italiane, viene menzionata anche la Lazio. Fanalino di coda dello studio, ma interessante metro di paragone tra i miliardi degli sceicchi e le nuove proprietà straniere delle varie Roma, Milan e Inter. Quello che si nota per quanto riguarda i biancocelesti è una crescita discreta, però minima se rapportata agli altri top club (fatta eccezione per il Milan, unica squadra in clamoroso calo). In particolar modo, fa impressione leggere il dato dei ricavi 2010: solo dieci anni fa, la Lazio chiudeva l'anno sportivo con un fatturato pari a 89,3 milioni di euro. Davanti persino al PSG, fermo a 82,7 mln e società profondamente diversa rispetto a come la conosciamo oggi. La Qatar Sports Investments, infatti, si sarebbe insediata a Parigi solo l'anno successivo trascinando con sé i miliardi che hanno reso grande la squadra della capitale francese, oggi quarto club al mondo per ricavi (637,8 milioni nel 2019). Una crescita del 671,2%, contro la quale il 37,4% registrato dalla Lazio - che nel 2019 ha fatturato 122,7 milioni - non può lottare ad armi pari. Quel che ne risulta (e che si può constatare dalle foto del report poste a fine articolo, ndr) è che nel decennio 2010/19 il presidente Lotito è riuscito a far ricavare alla sua Lazio 985,7 milioni di euro. Praticamente la metà rispetto alla Roma (1808,3 mln), ancora meno al confronto col Milan (2292,9 mln). Le mancate qualificazioni in Champions League pesano. Eppure, alla rassegna dei trofei in bacheca, in pochi possono vantare gli stessi traguardi raggiunti dalla Lazio in Italia. I giallorossi hanno chiuso la decade a quota 0, mentre a Milano dopo il biennio 2010/12 è arrivata solo una Supercoppa. Il fatturato a volte non è tutto, come ha potuto constatare la stessa Juventus di mister Sarri solo pochi giorni fa a Riyad.

