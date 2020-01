Lazio, la Coppa Italia chiama: squadra in campo già alle 11:00

Undici vittorie consecutive in Serie A e un sogno da coltivare per la Lazio. Giusto gioire, ieri, giusto ripartire già oggi. Perché se per il derby con la Roma bisognerà aspettare una settimana, c'è la Coppa Italia che chiama per una trasferta insidiosissima. Napoli e il San Paolo non sono mai avversari semplici da affrontare, crisi o non crisi dei partenopei. E si gioca subito, praticamente, martedì sera (ore 20:45). Ecco perché Simone Inzaghi non perderà tempo e già per questa domenica mattina, alle ore 11:00, ha fissato l'appuntamento a Formello con i suoi ragazzi. La squadra si allenerà in vista dei quarti di finale di coppa: seduta di scarico per chi era in campo contro la Sampdoria, di lavoro per tutti gli altri. La Lazio non può e non ha intenzione di fermarsi.

