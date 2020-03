Lazio, la Curva Nord scende in campo contro il Coronavirus - FOTO

LAZIO, CURVA NORD CONTRO IL CORONAVIRUS - Nessuno si tira indietro in questa battaglia al Coronavirus, è questo il bello dell'Italia che sta venendo fuori. Nei momenti di difficoltà tutti remano dalla stessa parte e si cerca di fare il possibile per aiutare medici ed infermieri. Anche la Curva Nord della Lazio ha voluto dare il suo contributo e su Facebook, sulla pagina "La voce della Nord", ha fatto sapere di aver donato del materiale utile negli ospedali: "Ecco altra parte del materiale giunto a destinazione nel reparto rianimazione dell’ospedale di Civitavecchia", si legge. Nelle foto si vedono diversi scatoloni firmati "Curva Nord Lazio" pieni di attrezzature necessarie per l'emergenza. Un gesto di grande solidarietà.

