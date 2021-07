Lazio, la Curva Nord: "Una festa per rivivere le emozioni dello stadio"

La distanza dagli spalti dello Stadio Olimpico, dalla Curva Nord e dalla propria squadra si fa sentire sempre di più. Per questo la tifoseria biancoceleste ha deciso di organizzare una festa per rivivere, anche se solo in parte, quei bellissimi momenti. Di seguito il messaggio della Curva Nord "Sono due anni che non entriamo in casa nostra, due stagioni senza poter dare seguito ai classici riti che ci hanno accompagnato nel tempo. Passare dal paninaro e fermarsi a fare due chiacchiere con i soliti volti conosciuti, entrare con una birra in mano verso i cancelli della Curva, passare i controlli e salire le scalinate che aprivano, lì in cima, al più bello dei panorami: la Curva dall'interno.

Noi lontani da questa poesia non ci sappiamo stare e abbiamo deciso di organizzare un evento che ci riunisca, ci faccia rivivere in parte quelle emozioni di cui siamo profondamente innamorati, rivedendoci tutti come in Curva.

Sabato 17 luglio dalle 17 a mezzanotte, ogni tifoso laziale è invitato alla prima festa della Curva Nord, proprio sotto il suo piazza per, per rivederci tutti, passare una giornata insieme tra video storici, interventi, musica, birra, panini e salutare chi ha vestito con onore la maglia della Lazio".