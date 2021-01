Lazio, la gioia di Milinkovic il giorno dopo la vittoria sul Sassuolo - FOTO

Vittoria importante quella di ieri per la Lazio di mister Inzaghi contro il Sassuolo. Tre punti importantissimi per la classifica e per il morale e soprattutto una prestazione grintosa da parte dei biancocelesti che sono riusciti a rimettere la gara sui giusti binari dopo lo svantaggio iniziale di Caputo. La rete del pareggio è stata opera del Sergente e quella del vantaggio del King Ciro Immobile. Il day after porta ancora gioia come testimonia la storia Instagram di Milinkovic: "Winning feelings", "Le sensazioni della vittoria", tutte positive ovviamente.

