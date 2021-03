Lazio, la Lega Serie A ricorda Daniel Guerini: “Un sogno spezzato troppo presto” - FOTO

La Lega Serie A, sui suoi canali social ufficiali, si è unita al ricordo e al cordoglio per Daniel Guerini. Il giovane talento della primavera della Lazio ci ha lasciati troppo presto, all'età di 19 anni, coinvolto in un incidente stradale nelle vie della Capitale. La massima serie italiana si è stretta vicina alla famiglia del ragazzo con queste parole: "Una giovane promessa, un sogno spezzato troppo presto. Riposa in pace Daniel".