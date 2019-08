Lazio, la Lega ufficializza i numeri di maglia: ecco la lista completa

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Serie A. Sabato si parte con gli anticipi Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli. Domenica sera toccherà alla Lazio di Simone Inzaghi che andrà a far visita alla Sampdoria. I biancocelesti si stanno preparando per la sfida di Marassi e vogliono iniziare subito con il piede sull'acceleratore. Intanto, la Lega Serie A ha ufficializzato i numeri di maglia delle venti squadre del campionato. Nessuna sorpresa nei capitolini, anche se sono assenti dalla lista Jony e Adekanye. Per lo spagnolo si attende ancora il transfer, mentre quello per l'olandese di origini nigeriane è arrivato nella serata di giovedì. L'ex Malaga ha indossato il 22 durante l'estate, mentre l'ex Liverpool il 34, ed entrambi presto si aggiungeranno all'elenco. Per quello che riguarda i nuovi acquisti, Lazzari ha preso il 29, Vavro il 93 e Andre Anderson il 28. Wallace ha cambiato numero scegliendo il 2, così il 13 è finito sulle spalle del giovane Armini. Di seguito, e nella foto in basso, tutti i numeri per la nuova stagione:

1 - Strakosha

2 - Wallace

3 - Luiz Felipe

4 - Patric

5 - J. Lukaku

6 - Lucas Leiva

7 - V. Berisha

10 - Luis Alberto

11 - Correa

13 - Armini

14 - Durmisi

15 - Bastos

16 - Parolo

17 - Immobile

19 - Lulic

20 - Caicedo

21 - Milinkovic-Savic

23 - Guerrieri

24 - Proto

26 - Radu

28 - André Anderson

29 - Lazzari

32 - Cataldi

33 - Acerbi

49 - Jorge Silva

71 - Alia

77 - Marusic

93 - Vavro

Pubblicato il 24 agosto alle ore 00:19