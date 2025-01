Lazio, la lista per la Serie A: ufficializzati due nuovi inserimenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vista l’emergenza infortuni in casa Lazio, Baroni potrà affidarsi ai fuori lista in vista del derby in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. Con la partenza di Akpa Akpro direzione Monza, gli unici due calciatori fuori lista Serie A sono Basic e Hysaj, che potranno essere inseriti senza sprecare i due slot stagionali, infatti durante il mercato di gennaio l’aggiornamento delle liste è in continua evoluzione. Tagliati per il momento Vecino e Patric che sono sicuramente out per il derby, alla lista che segue si aggiungono Tchaouna (Under 22) e Furlanetto (formato nel club).

Di seguito l'elenco completo:

Calciatori in rosa:

Basic (Over 22)

Castellanos (Over 22)

Castrovilli (Over 22)

Dele-Bashiru (Over 22)

Dia (Over 22)

Gigot (Over 22)

Guendouzi (Over 22)

Isaksen (Over 22)

Mandas (Over 22)

Marusic (Over 22)

Noslin (Over 22)

Pellegrini (Over 22)

Pedro (Over 22)

Romagnoli (Over 22)

Tavares (Over 22)

Zaccagni (Over 22)

Hysaj (Over 22 formati in Italia)

Lazzari (Over 22 formati in Italia)

Provedel (Over 22 formati in Italia)

Rovella (Over 22 formati in Italia)

