Lazio, la media punti senza Immobile non sorride: numeri a confronto

Ore frenetiche in casa Lazio. In attesa di conoscere l'entità dell'infortunio di Immobile, mister Sarri sta studiando delle soluzioni per ovviare all'assenza del suo bomber principe. A prescindere da quelle che saranno le decisioni del tecnico toscano, il forfait di Ciro ovviamente peserà molto. A testimoniarlo è il confronto tra la media punti. Dal 2016 ad oggi con Immobile in campo la Lazio ha collezionato 122 vittorie, 50 pareggi e 56 sconfitte con una media di 1,86 punti a partita. Il quadro cambia drasticamente nelle 20 partite in cui il numero 17 non è sceso in campo negli ultimi 7 anni. Appena 6 vittorie, seguite da 7 pareggi e 7 sconfitte con una media punti di 0,8 a partita.

POSSIBILI RIGORISTI - La mancanza di Immobile lascia in dote anche un altro problema, ovvero quello relativo al rigorista. Allo stato attuale a contendersi i tiri dal dischetto sembrano esserci Felipe Anderson e all'occorrenza Luis Alberto. Più defilati Zaccagni e Milinkovic-Savic.

