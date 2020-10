Lazio, la moglie di Muriqi in dolce attesa: l'attaccante biancoceleste sarà presto padre - FT

Tutti fremono nell'attesa di vederlo giocare affianco a Ciro Immobile. C'è davvero tanta curiosità per il nuovo attaccante della Lazio, Vedat Muriqi. Che ha passato un'estate travagliata (tra recupero dall'infortunio e positività al Covid) e che adesso è sulla via del recupero. Magari già dopo la sosta sarà arruolabile per la trasferta di Genova con la Sampdoria. Nel frattempo Muriqi si gode la sua famiglia che presto è pronta ad allargarsi e a dare il benvenuto a un nuovo arrivo: la moglie infatti ha postato una foto su Instagram in cui annuncia la sua gravidanza "33esima settimana": poche parole, ma dal significato enorme.